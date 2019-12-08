Какую опасность для общества представляют дроны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня беспилотные летательные аппараты находятся в свободном доступе, по цене они достаточно доступны и легки в управлении. Их появление люди восприняли с радостью и сейчас дроны активно используются в повседневной жизни, к примеру, в тех же съемках свадебных торжеств. Вот только специалисты по безопасности бьют тревогу, ведь эти аппараты, как выяснилось, представляют достаточно большую опасность для общества.

С момента появления дроны быстро дешевели и становились более совершенными и доступными для более широких слоев населения. Они очень легки в управлении и ими может пользоваться даже ребенок. На сегодня по статистике продажи дронов быстро увеличиваются. По прогнозам экспертов в 2022 году объем их продаж достигнет 15 млрд, с увеличением их продаж растет и статистике совершенных с их применением преступлений.

Использование дронов в криминальных целях

На первый взгляд, казалось бы, что это просто детская игрушка, однако современные беспилотные аппараты, созданные с использованием высоких технологий, открывают новые способы для освоения воздушного пространства. Сегодня, к примеру, есть факты, когда дроны использовали для перевозки наркотиков. Схема их использования в этих целях очень проста: через интернет заказываются наркотики, и с помощью беспилотника товар доставляется на место и сбрасывается покупателю, расчет производят опять же через интернет. Это делает практически не уязвимыми накродиллеров, а полицию беспомощной в борьбе с таким способом распространения наркотиков. Кроме того, известны случаи когда дроны использовали педофилы для наблюдения за детьми, а также воры для слежки за частными домами в отсутствии хозяев и дальнейшей кражи из них.

То есть дроны в этом смысле, можно сказать, являются средством для ухода от ответственности, это способ сделать преступление безопаснее для его исполнителя.

Опасность для гражданской авиации

Не для кого не секрет, что сегодня беспилотники могут развивать скорость превышающую 100 км в час, радиус их действия составляет более двух км, они способны подниматься очень высоко даже выше небоскребов и парить над облаками даже на высоте полета авиалайнеров, что опять же представляет угрозу и может создать аварийную ситуацию, такие факты также уже имели место быть в мировой практике. К примеру, Управление гражданской авиации Великобритании (САА) сообщало об участившихся инцидентах с участием беспилотников. Только за год в окрестностях британских аэропортов было зафиксировано шесть внештатных ситуаций, спровоцированных дронами. В частности, в июле 2014 года и в марте 2015 года две предаварийные ситуации зарегистрированы в аэропорту Хитроу: в первом случае между самолетом Airbus A320 и дроном расстояние составляло около двадцати метров, во втором – всего шесть метров.

Директор САА Тим Джонсон тогда предупреждал:

«Владельцы дронов должны отдавать себе отчет, что, запуская их в небо вблизи аэропорта Хитроу, они несанкционированно вторгаются в воздушное пространство с самым напряженным авиасообщением не только в Великобритании, но и во всем мире. Создание угрозы аварийной ситуации в воздухе является уголовным преступлением и карается тюремным заключением до пяти лет».

Дроны - это полноценные участники воздушного движения и любое столкновение в небе может привести к сотням погибших.

Использование дронов для убийства

Любители сегодня в интернете выкладывают различные видеоролики, демонстрирующие различные способы снабдить эти устройства оружием.

К сожалению, применение беспилотников для убийства стало реальностью. Всем известно нашумевшее покушение на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которое показало, что автономное оружие отлично подходит для нужд экстремистов.

Обычные промышленные дроны ранили семерых военнослужащих во время парада в Каракасе. Целью был президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его спасли военные, сбившие беспилотники

Тогда министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил подробности: покушавшиеся использовали два промышленных дрона DJI Matrice 600, которые обычно применяются в процессе киносъемок. Они могут нести достаточно тяжелые видео- и фотокамеры. В данном же случае на дронах было закреплено по килограмму пластиковой взрывчатки C-4 и упаковке поражающих элементов. Радиус поражения при взрыве такой мощности — 50 метров. Мадуро и окружающих спасло то, что дроны были сбиты и взорвались на достаточно большой высоте. Тем не менее, семеро военнослужащих получили ранения. Известны случаи, когда ударные дроны использовались для поражения хорошо укрепленных крупных целей. В частности, авиационную базу ВКС России «Хмеймим» в Сирии трижды атаковали с применением беспилотных дронов. Тогда погиб человек, были повреждены три самолета, два автомобиля и здание. Никаких специальных навыков для управления беспилотником террористам не требовалось - теракты совершались практически с помощью обыкновенного пульта дистанционного управления.

Теракт конечно же может произойти и без помощи беспилотника, но беспилотник в разы упростит его реализацию и усугубит последствия

Эксперты отмечают опасность использования дронов в местах скопления граждан

Заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев назвал несанкционированное использование беспилотников на массовых акциях угрозой безопасности и осложнением работы полиции.

«Беспилотники могут вести съёмку для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать манёвры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства», - заявил Борукаев на круглом столе в Государственной Думе

Генерал подчеркнул, что дроны представляют опасность для инфраструктуры и важных государственных объектов. К тому же такие летательные аппараты могут перевозить взрывчатые и отравляющие вещества.

Вспомним и об инциденте в нашей стране, когда двух человек задержали военные за запуск дрона над зданием минобороны Казахстана

Данный инцидент произошел в воскресенье, 31 марта этого года. Группа быстрого реагирования отряда военной полиции предотвратила незаконный полет квадрокоптера. Военнослужащие задержали двух гражданских лиц. Задержанных передали в руки столичных стражей порядка для дальнейшего разбирательства. В военном ведовстве отметили, что полеты БПЛА над объектами обороны являются действиями, нарушающими закон «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а именно 31 и 33 статьи правового акта. За нарушение данных законодательных норм предусмотрено наказание по статье 563 КРКоАП.

На основании положений данной статьи физические лица наказываются штрафом в 10 МРП.

В мировой практике были случаи, когда упавший в толпу летательный аппарат покалечил людей.

К примеру, в 2017 году в Японии квадрокоптер весом 4 кг потерял управление и врезался в толпу людей, ранив шесть человек, включая детей. Инцидент произошел во время праздничного мероприятия, посвященного роботам, в префектуре Гифу. Дрон разбрасывал сладости над толпой в парке города Огаки. Внезапно аппарат потерял управление и врезался в толпу из не менее 600 человек.

То есть, из этого можно сделать вывод, что летательный аппарат на месте проведения массового мероприятия ни у кого из гостей не вызовет подозрений, вроде бы безобидно снимает и снимает. Однако его падение в толпу - даже без злого умысла - может стать причиной многих смертей.

Во многих странах вопрос использования дронов законодательно регулируется. Ведь обладая небезопасными техническими характеристиками, они стали широко доступны населению и используются в спортивных, развлекательных целях, коммерческой и научно-исследовательской деятельности.

Однако наряду с полезным применением в различных сферах жизнедеятельности авиамодели стали представлять угрозу пользователям воздушного пространства и не исключено использование летательных аппаратов такого типа в террористических, экстремистских и иных преступных целях, в том числе в местах проведения массовых мероприятий.

Фото: pcnews.ru