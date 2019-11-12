Какую награду получили полицейские за спасение девушки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня главный полицейский Карагандинской области Ерлан Файзуллин перед оперативным совещанием вручил денежные премии по 500 тыс. тенге двум сотрудникам полиции за спасение от суицида девушки, которая пыталась сброситься с высоты 9-го этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что вы сделали, заслуживает особого внимания и благодарности не только жителей города Караганды, но и всей страны. В силу своей профессиональной деятельности мы ежедневно сталкиваемся с разными негативными ситуациями, но это героический поступок и поэтому мы вправе гордиться вами», – сказал Ерлан Файзуллин.





«В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и спасли жизнь девушки. Огромное вам спасибо за ваш подвиг», – добавил начальник Департамента полиции Карагандинской области.

Благодаря смелым и грамотным действиям Бекзата Омашева и Ерасыла Мурат была спасена жизнь человека. За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и спасении жизни людей, полицейские представлены к правительственной награде.









Спасение девушки произошло не без участия неравнодушной жительницы города Натальи Айнабековой, которая при виде человека на краю козырька балкона тут же позвонила в полицию.





«Вы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и выполнили свой гражданский долг, своевременно вызвав полицию. За это я выражаю вам огромную благодарность от лица руководства Департамента полиции и от всего личного состава», - сказал Ерлан Жумасеитович и вручил Наталье Юрьевне наручные часы с символикой МВД и смартфон. «Желаю, чтобы на этот телефон вы снимали только счастливые моменты вашей жизни», - отметил полковник полиции.

Напомним , 8 ноября сотрудники полиции спасли карагандинку от суицида.