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    13:31, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какую медпомощь в условиях пандемии получают осужденные в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела КУИС МВД РК Жанар Шайдуллина рассказала, какую медицинскую помощь получают осужденные в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 июля текущего года Президентом страны Касым-Жомарт Токаевым был подписан указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», согласно которому медицинское обеспечение осуждённых должно быть передано из ведения МВД в Министерство здравоохранения. Передача функций медицинского обеспечения осужденных в ведение органов здравоохранения позволит получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения», - сказала Жанар Шайдуллина на брифинге.

    В настоящее время, по ее словам, в системе пенитенциарных учреждений Казахстана имеется 80 учреждений, из которых 64 - это колонии с различными видами режима и 16 следственных изоляторов, в которых содержатся свыше 34 тыс. осужденных (24,9 тыс.) и следственно-арестованных (5,3 тыс.) лиц.

    «Права на охрану здоровья и медицинскую помощь, как и на жизнь, являются неотъемлемыми правами каждого человека. В этих целях особое внимание уделяется поддержанию здоровья с начального момента изоляции от общества и в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Лица, находящиеся в изоляции, пользуются всеми правами граждан Республики Казахстан при получении медицинской помощи. Она предоставляется по видам и формам, согласно утвержденным стандартам в области здравоохранения», - отметила Жанар Шайдуллина .

    Было сообщено, что лечебно-профилактическая помощь оказывается как в условиях изоляции, так и в гражданском секторе здравоохранения.

    В учреждениях УИС медицинская помощь осуществляется в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Уголовно-исполнительным кодексом РК, ведомственными приказами МВД, а также другими нормативно-правовыми актами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

    Для оказания медицинской помощи в учреждениях УИС функционирует 65 медицинских частей со стационарами, в т.ч. 16 – в следственных изоляторах, 6 лечебно-профилактических учреждений, 3 противотуберкулезные больницы, а также 15 здравпунктов в учреждениях минимальной безопасности (колониях-поселениях).

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Закон и право Правоохранительные органы
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