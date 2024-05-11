Какую компенсацию может получить пострадавший от паводков малый и средний бизнес в РК

Министерством национальной экономики совместно с Министерством финансов, НПП «Атамекен» и акиматами пострадавших областей разработаны Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Компенсация предоставляется за утраченное или поврежденное имущество субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением застрахованного имущества, выплаты по которому осуществляются страховыми компаниями.

Компенсации подлежит стоимость:

Недвижимого имущества (здания, строения, оборудование) – по предоставленной дефектной ведомости, проектно-сметной и сметной документации.

Товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – на основании сведений органов государственных доходов в зависимости от среднемесячной суммы оборота либо доходов субъекта предпринимательства.

Движимого имущества – по смете восстановительного ремонта, отчета об оценке имущества.

Для консультации по вопросам компенсаций действует «горячая линия» НПП РК «Атамекен» по номеру 1432.

Порядок подачи заявления для получения компенсации МСБ

Перед подачей заявление на выплату компенсаций, предпринимателям необходимо осуществить оценку понесенного ущерба и определить размер компенсации.

Перед подачей заявления на компенсацию предприниматель обращается в акимат района/города о признании его пострадавшим в результате паводков 2024 года;

Предприниматель осуществляет оценку понесенных потерь, привлекая для этого оценочные и экспертные компании (перечень компаний публикуется на сайтах акиматов);

После сбора необходимых документов предприниматель направляет заявление на компенсацию потерь посредством электронного портала e-gov.kz или на бумажном носителе в акимат (если владелец имущества не имеет возможности обратиться с заявлением лично, его интересны может представлять доверенное лицо);

Региональная комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление и принимает решение об удовлетворении либо отказе в компенсации;

Региональная комиссия в течение 1 рабочего дня подписывает Протокол заседания и в течение 1 рабочего дня уведомляет предпринимателя о принятом решении.

Выплата компенсации производится в течение 10 рабочих дней на счет, указанный в заявлении.

Заявления на компенсацию принимаются в срок до 30 ноября 2024 года.

Перечень документов необходимых для получения компенсации МСБ