Какую компенсацию назначили семьям погибших на шахте «Абайская»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о компенсации, назначенной семьям погибших в результате несчастного случая на шахте «Абайская», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проведенному специальному расследованию группового несчастного случая, вследствие аварии, происшедшей 7 ноября 2021 года на шахте «Абайская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», в соответствии с требованиями коллективного договора каждой семье была оказана материальная помощь в размере 10 годовых заработных плат на общую сумму 278,3 млн тенге (с момента подписания членами комиссии акта специального расследования)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, семьям погибших (где имеются иждивенцы) назначены пособия по потере кормильца (из республиканского бюджета и АО «ГФСС»).

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. В результате погибли шесть человек, получили увечья еще трое человек. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек - в забое.