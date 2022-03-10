Какую гуманитарную помощь окажет Казахстан Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию о том, когда и какую именно помощь окажет Казахстан для Украины, опубликовала пресс-служба Премьер-Министра РК на своем официальном Telegram-канале.

«Гуманитарная деятельность является важным направлением внешнеполитической стратегии Казахстана. Наша страна всегда стремится по мере возможности оказывать поддержку странам, чье население в силу различных обстоятельств оказывается в тяжелой гуманитарной ситуации.

Традиционно Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.

Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при Правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США.

Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны. В настоящее время прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения. Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности. В этой связи Правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине», - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.