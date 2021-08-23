Какую функцию выполняют согласительные комиссии на предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случае возникновения трудовых споров, прежде чем обратиться за помощью в уполномоченное ведомство или суд, сотрудники компаний могут направить запросы и пожелания на рассмотрение согласительных комиссий. Какова функция этих комиссий и в каких организациях они могут создаваться, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии со статьей 159 Трудового кодекса, согласительная комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Согласительная комиссия создается в организациях, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников. Главное требование для них - оперативное решение возникших индивидуальных трудовых споров на месте, не направляя работников в головную организацию. Их функцией является разрешение трудовых споров между работником и работодателем в досудебном порядке.

В коллективном договоре может предусматриваться создание согласительных комиссий в иных обособленных структурных подразделениях организации. Количественный состав членов согласительной комиссии, порядок ее работы, содержание и порядок принятия решения согласительной комиссией, срок полномочий согласительной комиссии, вопрос о привлечении посредника устанавливаются в письменном соглашении между работодателем и представителями работников либо в коллективном договоре.

«Требование о создании согласительной комиссии для рассмотрения индивидуальных трудовых споров, не распространяется на отдельные категории работников, деятельность которых регулируется Трудовым кодексом с особенностями, предусмотренными специальными законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе состоящих на воинской службе, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственных служащих. Таким образом, согласительная комиссия должна создаваться во всех организациях независимо от форм собственности за исключением вышеуказанных особенностей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что досудебное разрешение трудовых споров широко применяется в международной практике. В этой связи, рассмотрение индивидуальных трудовых споров в согласительных комиссиях, как эффективный механизм их разрешения в досудебном порядке, был сохранен в Трудовом кодексе, принятом в 2016 году. Согласно статье 159 Кодекса согласительные комиссии рассматривают только индивидуальные трудовые споры.

Между тем, не все трудовые споры подлежат рассмотрению согласительными комиссиями и, соответственно не во всех организациях есть необходимость их создавать. В связи с этим, создание согласительной комиссии для субъектов микропредпринимательства, некоммерческих организаций с численностью работников не более 15 человек, работодателям домашних работников не требуется.

В ведомстве напомнили, что в согласительную комиссию вправе обращаться как работник (в том числе бывший) так и работодатель, по рассмотрению между ними разногласий по вопросам применения трудового законодательства РК, выполнения или изменения условий соглашений, трудового и (или) коллективного договоров, а также актов работодателя.