Какую финансовую помощь получают жамбылские предприниматели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об итогах социально-экономического развития региона за 11 месяцев 2021 года рассказали в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечено, что, несмотря на мировой экономический кризис, в результате поддержки Главы государства, Правительства а также успешной реализации государственных программ, в январе - ноябре этого года экономический рост экономики региона составил 4,9%.

Объем промышленного производства в Жамбылской области составил 540 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 410 млрд. тенге (+1,5 процента). Рост инвестиций в основной капитал составил 10%. В экономику области привлечено 324,2 млрд тенге инвестиций. Объем строительных работ вырос на 9%, в регионе введено в эксплуатацию 598,7 тыс. кв. метров жилья, рост составил 18,5%. Бюджет региона освоен на 98,9%.

В ведомстве подчеркнули, что развитие экономики напрямую зависит от объема инвестиций, промышленного производства. В рамках программы поддержки предпринимательства до 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на сумму 2,7 трлн тенге. За отчетный период реализовано 5 проектов на сумму 50,7 млрд тенге.

В результате реализации задач, озвученных в Послании Главы государства, в регионе активно развивается фармацевтика. Объем произведенной фармацевтической продукции составил 3,2 млрд. тенге, показатель вырос в 2,4 раза.

В регионе принимаются активные меры по поддержке предпринимателей. Всего зарегистрировано 71,7 тысячи субъектов МСБ, в сфере предпринимательства занято 123 тысячи человек.

Для реализации новых бизнес инициатив в рамках программы «Еңбек» 1,3 тысячи предпринимателям выдано микрокредитов на сумму 5,1 млрд тенге, 4,7 тысячи человек получили безвозмездные гранты на общую сумму 2,7 млрд тенге.

В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» на частичное гарантирование кредитов 1,1 тысячи предпринимателям выделено 2,1 млрд тенге, на субсидирование процентной ставки по кредитам 1,2 тысячи предпринимателей получили 5,3 млрд тенге.

В рамках «Экономики простых вещей» одобрено 179 проектов на сумму 71,3 млрд тенге, профинансировано 177 проектов на сумму 64,3 млрд тенге.

Напомним, по итогам социально-экономического развития Жамбылская область в 2021 году занимает лидирующие позиции среди регионов и городов республиканского значения, ожидается положительная динамика по основным социально-экономическим показателям.