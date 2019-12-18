Какую елку на Новый год ставит дома аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов высказал свою позицию касательно вырубки елок на Новый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это вопрос рынка. Легально – это в супермаркетах, гипермаркетах, где продают елки в соответствии со стандартами - материалы разные бывают – проверенные. Моя позиция, как гражданина, я скажу следующее – я вообще не покупаю елки, которые вырублены кем-то. Я думаю, это бесчеловечно. Мы знаем, как работники акимата, сколько времени требуется, чтобы вырастить одну елку. В основном вырубают сосны. Вы представляете, сколько труда людей ушло на то, чтобы вырастить одну елку?» - сказал Алтай Кульгинов.





Градоначальник добавил, чтобы вырасти ель требуется 10-15 лет, а вырубают их за 15 минут, продают, а затем через две недели люди их выкидывают.

«Это вред экологии. Конечно, у нас это запрещается, но привозят откуда-то. Может быть, из других стран. Я не сторонник. Использую дома елки из искусственных материалов, они красивые, не сыпятся, не одноразовые, их можно несколько лет подряд использовать. Тоже самое мы делаем в городе. Большие елки, которые мы конструируем (в городе - прим. ред.), они из искусственного материала», - резюмировал Алтай Кульгинов.