Какую эффективность показали вакцины от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова эффективность вакцин от коронавируса, применяемых в Казахстане, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эффективность вакцинации является доказанной. С начала проведения вакцинации 95% заболевших приходится на невакцинированных, 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, приходится на невакцинированных», - сказал Жандос Буркитбаев.
Спикер обратился к согражданам с просьбой принять правильное решение в пользу вакцинации и ревакцинации.
Ранее он предупредил о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон» в мире
«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.
- Необходимо ревакцинировать 9 млн человек в первом полугодии 2022 года - Аскар Мамин
- Эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная – Аскар Мамин
- В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ
- Каков охват населения Казахстана вакцинацией против коронавируса
- В Казахстане хотят снова ограничить вход в ТРЦ, ЦОНы, спортивно-оздоровительные центры
- Сколько человек планируется ревакцинировать от КВИ в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана