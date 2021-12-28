Какую эффективность показали вакцины от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова эффективность вакцин от коронавируса, применяемых в Казахстане, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективность вакцинации является доказанной. С начала проведения вакцинации 95% заболевших приходится на невакцинированных, 96% больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, приходится на невакцинированных», - сказал Жандос Буркитбаев.

Спикер обратился к согражданам с просьбой принять правильное решение в пользу вакцинации и ревакцинации.

Ранее он предупредил о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон» в мире

«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.