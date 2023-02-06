Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Какую доходность показали пенсионные активы ЕНПФ

6 Февраля 2023, 12:36
Какую доходность показали пенсионные активы ЕНПФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каков уровень доходности пенсионных активов за первый месяц 2023 года, сообщили в ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Фонда, уровень доходности пенсионных активов в ЕНПФ за первый месяц 2023 года составил 0,44%.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в январе составил 1,1%.

Для сравнения, по данным ЕНПФ, по итогам 2022 года доходность пенсионных активов Фонда составила 6,55% при инфляции 20,3%.

«Если анализировать структуру полученного дохода, то можно увидеть, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты составили 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге», - уточняют в ЕНПФ.

Согласно опубликованным данным, по инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге, что подтверждает влияние геополитических факторов на инвестиционный доход, начисленный в 2022 году. На аналогичную дату прошлого года активы, находящиеся во внешнем управлении, принесли доход более 50 млрд тенге.


Новости по теме
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов
Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге
Теги:
Читайте также
Сельхозпроекты на сумму около 40 млрд тенге представили в Карагандинской области
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов
Казахстан ратифицировал соглашение о проверке распределения таможенных пошлин ЕАЭС
Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей