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Какую часть пенсионных можно передавать в доверительное управление

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Марта 2021, 14:08
Какую часть пенсионных можно передавать в доверительное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Едином пенсионном накопительном фонде рассказали, какую часть пенсионных разрешено передавать в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП), прежде всего, вкладчику ЕНПФ необходимо проверить наличие на его индивидуальном пенсионном счете пенсионных накоплений, достаточных для передачи в УИП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz либо в мобильном приложении ЕНПФ», - сообщили в Едином пенсионном накопительном фонде в ответ на запрос редакции.

В частности, пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное УИП в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений;

в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на его ИПС, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.


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