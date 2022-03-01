+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какую цель преследуют озвученные на съезде партии задачи, рассказал депутат

1 Марта 2022 17:57
Поделиться:
Какую цель преследуют озвученные на съезде партии задачи, рассказал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Жулин прокомментировал озвученные сегодня Президентом РК на XXII съезде партии «Аманат» (ранее Nur Otan) задачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Трансформация партии может стать механизмом для демократических преобразований - Маулен Ашимбаев
Асхат Оралов объяснил название партии AMANAT Происходит политическая трансформация системы – сенатор Партия AMANAT обозначила приоритеты своей модернизации - эксперт

«Сегодня Глава государства озвучил ряд задач – это и децентрализация центрального аппарата, и активизация, и усиление работы фракции в части открытости. Основная мысль посыла заключается в том, чтобы депутаты Мажилиса и маслихатов стали основой для диалога с обществом в злободневных, важных и актуальных вопросах, и их обсуждение проводилось не на площадях, а именно в стенах Парламента и маслихатов. Все озвученные сегодня Президентом задачи, на мой взгляд, преследуют одну из главных целей на сегодняшнем этапе – это открытость и плотная связь с населением. Сегодня, к сожалению, этого пока еще не хватает», - сказал Юрий Жулин в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также поделился мнением касательно переименования партии Nur Otan в AMANAT.

«Переименование партии в целом вписывается в общий тренд нашего времени, поскольку на каждом этапе развития страны и общества существуют свои определенные задачи и свой смысл. И на современном этапе название AMANAT полностью отвечает тому периоду времени, в котором мы сегодня находимся», - считает депутат.

По его словам, новое название несет в себе глубокий смысл, а потому накладывает на партийцев большую ответственность.

«Сегодня наше государство, да и весь мир находятся в определенном переломном моменте, когда нужно не утратить все хорошее, и в то же время двигаться в новое время. Мы строим Новый Казахстан, «Жана Казакстан». А потому смысл этого названия достаточно глубокий: завет, наследие. Сохранить и передать целостность. Это ценности единства, мира, добра. Глава государства назвал так партию и это накладывает очень большую ответственность на ее членов. Такой глубокий смысл требует и соответствующей работы», - заключил Ю. Жулин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Съезд партии Аманат  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Трансформация партии может стать механизмом для демократических преобразований - Маулен Ашимбаев
Асхат Оралов объяснил название партии AMANAT
Происходит политическая трансформация системы – сенатор
Партия AMANAT обозначила приоритеты своей модернизации - эксперт
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
3 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
4 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
5 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
6 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Читайте также
Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на съезде партии «Nur Otan»
Речь идет о децентрализации партийного аппарата - эксперт
Переговоры России и Украины завершились
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив