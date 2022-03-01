Какую цель преследуют озвученные на съезде партии задачи, рассказал депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Жулин прокомментировал озвученные сегодня Президентом РК на XXII съезде партии «Аманат» (ранее Nur Otan) задачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства озвучил ряд задач – это и децентрализация центрального аппарата, и активизация, и усиление работы фракции в части открытости. Основная мысль посыла заключается в том, чтобы депутаты Мажилиса и маслихатов стали основой для диалога с обществом в злободневных, важных и актуальных вопросах, и их обсуждение проводилось не на площадях, а именно в стенах Парламента и маслихатов. Все озвученные сегодня Президентом задачи, на мой взгляд, преследуют одну из главных целей на сегодняшнем этапе – это открытость и плотная связь с населением. Сегодня, к сожалению, этого пока еще не хватает», - сказал Юрий Жулин в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также поделился мнением касательно переименования партии Nur Otan в AMANAT.

«Переименование партии в целом вписывается в общий тренд нашего времени, поскольку на каждом этапе развития страны и общества существуют свои определенные задачи и свой смысл. И на современном этапе название AMANAT полностью отвечает тому периоду времени, в котором мы сегодня находимся», - считает депутат.

По его словам, новое название несет в себе глубокий смысл, а потому накладывает на партийцев большую ответственность.

«Сегодня наше государство, да и весь мир находятся в определенном переломном моменте, когда нужно не утратить все хорошее, и в то же время двигаться в новое время. Мы строим Новый Казахстан, «Жана Казакстан». А потому смысл этого названия достаточно глубокий: завет, наследие. Сохранить и передать целостность. Это ценности единства, мира, добра. Глава государства назвал так партию и это накладывает очень большую ответственность на ее членов. Такой глубокий смысл требует и соответствующей работы», - заключил Ю. Жулин.