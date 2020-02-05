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Какую бесплатную медпомощь можно получить в частных клиниках

5 Февраля 2020 18:45
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Какую бесплатную медпомощь можно получить в частных клиниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какую бесплатную медицинскую помощь можно получить в частных клиниках разъяснили в ходе пресс-тура в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С января 2020 года в рамках ОСМС мы оказали медицинскую помощь около 22 тысячам населения . В рамках ОСМС у нас предоставляется стоматологическая помощь, амбулаторно-поликлиническая, стационарозамещающая помощь. Мы предоставляем клинико-диагностические услуги, такие как обследование, анализы и другие дополнительные виды услуг. С внедрением ОСМС для населения стали доступными реабилитационное лечение, которое раньше оказывалось в реабилитационных центрах или на уровне стационарной помощи. На сегодня мы подобрали специалистов, дополнительно закупили медицинское оборудование для оказания реабилитационной помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне», - отметила главный врач медицинского центра ТОО «Медикер Астана» Ботагоз Калдыбекова.


Центр сотрудничает с 12 медицинскими учреждениями столицы , заключив договор субподряда на оказание консультативно-диагностических услуг.
Стоматологическая структура в центре представлена терапевтическими, хирургическими койками, профилактическими мероприятиями.
«В рамках ОСМС с января 2020 года стоматологическую помощь мы оказываем в экстренном и плановом виде. Экстренная бесплатная стоматологическая помощь оказывается детям до 18-ти лет, беременным женщинам, инвалидам первой, второй и третьей группы, также многодетным матерям и матерям, имеющим орден «Күміс алқа», «Алтын алқа». С января 2020 года около 100 пациентам мы оказали медицинскую помощь в рамках ОСМС. С каждым днём их количество увеличивается», - добавила врач-стоматолог медицинского центра ТОО «Медикер Астана» Айжан Саламатова.
Медицинский центр ТОО «Медикер Астана» - это сеть медицинских клиник, которая работает на рынке медицинских услуг более 20 лет. С 2014 года клиника работает в рамках государственного заказа .


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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