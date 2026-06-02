Как будут формировать перечень востребованных профессий для ВНЖ в Казахстане

В Казахстане обновили правила формирования перечня востребованных профессий для получения ВНЖ иностранцами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан приказом от 26 мая 2026 года внес изменения в перечень востребованных профессий, дающих иностранцам право на получение разрешения на постоянное проживание в стране, а также в правила его формирования.

Согласно документу, с 12 июля 2026 года вводится обновленное понятие государственного цифрового портала «Электронная биржа труда» — единой цифровой платформы занятости, обеспечивающей поиск работы, подбор персонала и предоставление услуг в сфере занятости в электронном и проактивном формате в соответствии с Социальным кодексом РК.

Формирование перечня востребованных профессий будет осуществляться на основе анализа данных автоматизированной цифровой системы «Иностранная рабочая сила», среднесрочного прогноза потребности в кадрах, а также вакансий на портале «Электронная биржа труда».

При этом новая цифровая платформа начнет использоваться при формировании перечня с 12 июля 2026 года.

В Министерстве отмечают, что приказ вступает в силу с 12 июня 2026 года, за исключением отдельных положений.

Как напомнили в ведомстве, в перечень востребованных профессий включены специалисты в сферах здравоохранения, инженерии, цифровых технологий, образования и креативной индустрии.

В частности, в блоке здравоохранения указаны такие профессии, как врачи-нейрохирурги, гематологи, онкологи, неонатологи, эндокринологи, а также анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи.

В инженерно-техническом направлении перечень включает специалистов в области авиации, космических технологий, фармацевтической промышленности, лазерного оборудования и новых технологий производства.

Отдельный блок посвящен цифровой отрасли и инновациям. В него вошли разработчики программного обеспечения, специалисты по искусственному интеллекту и большим данным, архитекторы информационных систем, инженеры по кибербезопасности, облачным вычислениям и другие IT-специалисты.

Также в список включены представители педагогических наук и креативных индустрий — графические дизайнеры, художники-иллюстраторы, видеомонтажеры и звукооператоры.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области запустили пилот по выдаче ВНЖ.