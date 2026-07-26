Как превратить заморозку конфликта в политический процесс

Предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о заморозке конфликта между Россией и Украиной может стать первым шагом к мирному урегулированию при наличии международного мониторинга, гарантий и четкой дорожной карты переговоров. Такое мнение в интервью Kazinform высказал PhD, политолог, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Института философии, политологии и религиоведения Ермек Токтаров.

Предложение Касым-Жомарта Токаева о заморозке конфликта между Россией и Украиной выводит на первый план вопрос, который часто остается за пределами дискуссии о конечных условиях мира. Должны ли стороны сначала разрешить весь комплекс противоречий или прекращение огня само может стать первым политическим результатом?

Опыт затяжных конфликтов показывает, что всеобъемлющее соглашение трудно выработать, пока продолжаются интенсивные боевые действия. Однако простая остановка огня также не гарантирует урегулирования. Без контроля, согласованной дорожной карты и международных гарантий она может превратиться лишь во временную паузу.

Поэтому значение формулы Токаева состоит в последовательности шагов. Сначала необходимо снизить уровень насилия и проверить готовность сторон соблюдать обязательства. Затем использовать уже накопленные переговорные наработки, включая обновленный стамбульский формат, и переходить к обсуждению более сложных политических вопросов.

— Может ли прекращение огня иметь самостоятельную политическую ценность, если стороны пока не готовы согласовать окончательные условия мира?

— Предложенная Касым-Жомартом Токаевым последовательность соответствует логике большинства современных мирных процессов. Практика показывает, что в затяжных конфликтах достичь всеобъемлющего соглашения крайне сложно, пока продолжаются активные боевые действия. В такой обстановке пространство для компромисса остается узким, а взаимное недоверие достигает максимального уровня.

Поэтому прекращение огня уже может рассматриваться как самостоятельный политический результат. Оно позволяет снизить число человеческих жертв, обеспечить доступ гуманитарной помощи, создать условия для обмена пленными и сформировать минимальную основу для диалога.

Кроме того, соблюдение достигнутых договоренностей становится проверкой способности сторон выполнять обязательства. Без этого переход к обсуждению более сложных политических вопросов практически невозможен.

Сильная сторона инициативы Президента Токаева заключается именно в поэтапности. Казахстан предлагает не ожидать быстрого решения всех противоречий, а сначала создать условия, при которых содержательные переговоры в принципе станут возможными.

— Что должно отличать устойчивую заморозку конфликта от оперативной паузы, используемой сторонами для перегруппировки?

— Опасения, что прекращение огня может стать лишь паузой перед новым этапом противостояния, имеют объективные основания. Международная практика знает немало соглашений, которые нарушались спустя непродолжительное время. Однако проблема заключается не в самой идее заморозки, а в отсутствии механизмов ее соблюдения.

Необходим международный мониторинг с прозрачной системой фиксации нарушений. Стороны также должны согласовать дорожную карту дальнейших переговоров, содержащую конкретные этапы, сроки и последовательность обсуждения вопросов.

Важную роль играют международные гарантии и участие государств, обладающих достаточным политическим влиянием. Их задача заключается не в подмене переговоров, а в стимулировании сторон к выполнению принятых обязательств.

Политика Казахстана в данном случае задает правильную рамку: прекращение огня не преподносится как окончательное решение. Оно рассматривается как элемент более широкой архитектуры урегулирования. Только при наличии механизмов контроля и понятного политического продолжения заморозка способна стать переходом к миру, а не подготовкой к новой эскалации.

— Почему возвращение к «Стамбулу 2.0» может оказаться эффективнее запуска совершенно нового переговорного формата?

— Связь прекращения огня с обновленным стамбульским форматом выглядит логичной. Предыдущие переговоры не завершились соглашением, однако в их рамках были сформулированы подходы к ряду ключевых вопросов. Эти наработки могут стать отправной точкой для нового политического диалога.

Начинать переговоры с нуля означает вновь проходить этап согласования базовых принципов и повестки. Это потребует дополнительного времени и может еще больше снизить вероятность результата.

Использование уже имеющихся дипломатических материалов позволяет сторонам сосредоточиться на наиболее сложных разногласиях, не возвращаясь каждый раз к первоначальной стадии процесса. Речь идет не о механическом восстановлении прежних договоренностей, а об институциональной преемственности с учетом изменившихся обстоятельств.

Связав заморозку конфликта со «Стамбулом 2.0», Президент предложил прагматичную конструкцию. Она объединяет немедленное прекращение огня и последующее развитие переговоров на основе уже накопленного опыта. Такой подход повышает шансы сохранить время и дипломатические ресурсы.

— Способна ли инициатива Казахстана изменить дискуссию, которая продолжает строиться преимущественно вокруг перспектив военной победы?

— Даже без официального посреднического статуса Казахстан способен влиять на международную дискуссию через продвижение политических идей. Для средних держав характерно воздействие не столько военными или экономическими ресурсами, сколько способностью предлагать подходы, приемлемые для различных участников международных отношений.

Инициатива Касым-Жомарта Токаева меняет саму постановку вопроса. Вместо обсуждения исключительно условий победы внимание переносится на практические механизмы снижения насилия, предотвращения дальнейших человеческих потерь и создания пространства для диалога.

Особое значение такой подход приобретает тогда, когда конфликт становится затяжным, а перспектива решающего преимущества одной из сторон остается неопределенной. В этих условиях продолжение прежней логики лишь увеличивает издержки, не приближая политическое решение.

Казахстанская политика заслуживает положительной оценки, поскольку возвращает в центр международной повестки дипломатическую альтернативу. Даже если предложение не приводит к немедленному соглашению, оно расширяет пространство обсуждения и закрепляет мысль о том, что переход от вооруженного противостояния к политическому процессу должен начинаться с реалистичных и последовательных шагов.