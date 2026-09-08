Как партия «Әділет» помогает людям с с особыми потребностями построить свое дело

Партия «Әділет» реализует проект, в рамках которого людей с особыми потребностями обучают востребованным профессиям в сфере красоты и помогают им выйти на рынок труда или начать собственное дело, передает агентство Kazinform.

Проект «Әділет — бәріне бірдей мүмкіндік» предусматривает обучение по нескольким направлениям, включая парикмахерское искусство, макияж и ногтевой сервис.

Помимо профессиональных навыков, участникам помогают оформить страницы в социальных сетях, настроить продвижение, выстроить работу с клиентами и разобраться в финансовых вопросах.

Фото: партия «Әділет»

После завершения обучения кураторы партии продолжают сопровождать участников до первого трудоустройства либо открытия собственного небольшого бизнеса.

В настоящее время обучение в рамках проекта проходят 150 человек. В дальнейшем организаторы планируют продолжить реализацию программы и расширить ее на другие регионы Казахстана.