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    Как партия «Әділет» помогает людям с с особыми потребностями построить свое дело

    Партия «Әділет» реализует проект, в рамках которого людей с особыми потребностями обучают востребованным профессиям в сфере красоты и помогают им выйти на рынок труда или начать собственное дело, передает агентство Kazinform.

    Как партия «Әділет» помогает людям с с особыми потребностями построить свое дело
    Фото: партия «Әділет»

    Проект «Әділет — бәріне бірдей мүмкіндік» предусматривает обучение по нескольким направлениям, включая парикмахерское искусство, макияж и ногтевой сервис.

    Помимо профессиональных навыков, участникам помогают оформить страницы в социальных сетях, настроить продвижение, выстроить работу с клиентами и разобраться в финансовых вопросах.

    Как партия «Әділет» помогает людям с с особыми потребностями построить свое дело
    Фото: партия «Әділет»

    После завершения обучения кураторы партии продолжают сопровождать участников до первого трудоустройства либо открытия собственного небольшого бизнеса.

    В настоящее время обучение в рамках проекта проходят 150 человек. В дальнейшем организаторы планируют продолжить реализацию программы и расширить ее на другие регионы Казахстана.

    Как партия «Әділет» помогает людям с с особыми потребностями построить свое дело
    Фото: партия «Әділет»
    Социальная поддержка Казахстан партия «Әділет» Политические партии Лица с инвалидностью Общество Профессии Инклюзия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор