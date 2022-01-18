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Какой запас вакцин от COVID-19 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о запасе вакцин против коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его данным, в стране имеется прочный запас вакцин - около пяти млн доз. Из них на вакцинацию 2,8 млн доз («Спутник V», «QazVac», Sinofarm, Pfizer) и ревакцинацию - 2,2 млн доз («QazVac», Sinofarm, Pfizer).
«Вместе с тем, для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Лицам старше 60 лет дополнительно предлагается вакцина Комирнати (Pfizer). Регионы страны также обеспечены более 23,8 млн. доз вакцин», - сказал он, выступая на пресс-конференции в СЦК.
Он напомнил, что все остальные казахстанцы не смогут вакцинироваться Pfizer на платной основе в связи с политикой компании-производителя. При этом он подчеркнул, что вакцины «Спутник V», «QazVac», Sinofarm ничем не хуже Pfizer.
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