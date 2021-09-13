Какой запас лекарств имеется в больницах Алматинской области
«В больницах области имеется двухмесячный запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты», - сказал Батыржан Байжуманов.
Кроме того, по его словам, в целях недопущения дефицита лекарственных средств в розничных сетях был сформирован стабилизационный фонд области на 1,3 млрд тенге, 56 наименований лекарственных средств и медицинских изделий распределены на складах ТОО «INKAR».
«На сегодня в аптеках области дефицита лекарственных средств нет», - заверил Батыржан Байжуманов.
Ранее он рассказал об эпидемиологической ситуации с КВИ в Алматинской области.
«В инфекционных стационарах области лечение от коронавируса ведется согласно протоколу. Наши врачи проводят эффективное лечение пациентов от КВИ. Так, с начала года в инфекционных стационарах пролечено 30 790 пациентов», - проинформировал Батыржан Байжуманов.