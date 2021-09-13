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    14:53, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какой запас лекарств имеется в больницах Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой запас лекарственных средств имеется в больницах Алматинской области, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В больницах области имеется двухмесячный запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты», - сказал Батыржан Байжуманов.

    Кроме того, по его словам, в целях недопущения дефицита лекарственных средств в розничных сетях был сформирован стабилизационный фонд области на 1,3 млрд тенге, 56 наименований лекарственных средств и медицинских изделий распределены на складах ТОО «INKAR».

    «На сегодня в аптеках области дефицита лекарственных средств нет», - заверил Батыржан Байжуманов.

    Ранее он рассказал об эпидемиологической ситуации с КВИ в Алматинской области.

    «В инфекционных стационарах области лечение от коронавируса ведется согласно протоколу. Наши врачи проводят эффективное лечение пациентов от КВИ. Так, с начала года в инфекционных стационарах пролечено 30 790 пациентов», - проинформировал Батыржан Байжуманов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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