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    12:16, 24 Май 2021 | GMT +6

    Какой вид преступления является самым распространенным в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой вид преступления в Казахстане является самым распространенным, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как свидетельствует статистика – половина всех преступлений в стране – кражи. И значительная часть их – квартирные», - сказал на брифинге Нурдильда Ораз.

    В свою очередь, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов отметил, что в целях совершенствования принимаемых мер, Министерством внутренних дел реализуется ряд организационных и законодательных инициатив.

    «Так, из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими. Учитывая данное обстоятельство, в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в Уголовный Кодекс, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения стали относится к тяжким видам преступлений, где предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сказал Канат Нурмагамбетов.

    В профилактической части, по его словам, положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных Программ по противодействию кражам, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 54 тыс. камер видеонаблюдения, а свыше 14 тыс. оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается.

    В целом, принимаемые меры позволили снизить количество квартирных краж за последние 5 лет (с 2016 по 2020 год) на 67% (с 44 тыс. до 14 тыс. в год).

    Такая же положительная тенденция отмечается и в текущем году, где за 4 месяца их количество снизилось на 30% (с 6164 до 4316), при этом раскрываемость улучшена на 13%

    (с 43,0 до 55,7%).

    Кроме того, Министерством внутренних дел на постоянной основе практикуется проведение республиканских оперативно-профилактических мероприятий.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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