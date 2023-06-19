Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сейчас все большую популярность среди туристов приобретает отдых наедине с природой в глэмпингах. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глэмпинг представляет собой реальный бизнес-проект для среднестатистического предпринимателя и является более доступным для населения. За последнее время появилось 38 таких комплексов в 8 регионах страны», - сказал Асхат Оралов.

Кроме того, как отметил министр, развитие визит-центров является важным аспектом. Эти центры служат пунктом первой остановки и отдыха туристов, а также способствуют повышению культуры организованного туризма.

«За последние 2 года в стране было построено 11 визит-центров, включая 6 объектов, построенных частными инвесторами. В ближайшее время планируется открытие аналогичных центров в ущельях Батан, Бутаковка и на территории нацпарка «Көлсай көлдері», - добавил Асхат Оралов.