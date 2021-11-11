Какой вакциной рекомендуется ревакцинироваться – ответ врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора ТОО «Казахстанская социально-медицинская компания «Жануя» Замира Борлыкбаева рассказала, почему важна ревакцинация населения и какими видами вакцин рекомендуется прививаться повторно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замира Борлыкбаева пояснила, в чем отличие ревакцинации от вакцинации.

«Ревакцинация - повторная вакцинация от какой-либо инфекции, в данном случае от коронавирусной инфекции. Ревакцинация нужна для сохранения и содержания иммунного ответа против коронавирусной инфекции. Мы видим, что после получения первого, второго компонента вакцины иммунный ответ формируется, но естественно, он уменьшается со временем. В медицине ревакцинация не новое понятие. Сама я являюсь врачом-педиатром. В детской медицине проводится вакцинация. К примеру, вакцинацию АКДС детям делают в возрасте 2-4 месяцев, потом в полтора года - первую ревакцинацию, в шесть лет делают вторую ревакцинацию», - объяснила врач корреспонденту агентства.

По словам Замиры Борлыкбаевой, ревакцинацию от коронавируса рекомендуется делать по схеме Mix&Match. Как пояснила она, если человек получил инактивированную вакцину (CoronaVac, Hayat-Vax, QazVac), то через шесть месяцев рекомендуется привиться векторной вакциной (Спутник V или можно Pfizer). Данный метод, как считает врач, формирует в организме более стойкий иммунитет.

«К примеру, если человек получал в качестве первого и второго компонента векторную вакцину Sputnik V, то через 9 месяцев он должен получить другие виды вакцины, это могут быть инактивированные - Sinopharm, Hayat, QazVac. Если наоборот, человек получил сначала инактивированную вакцину, то через шесть месяцев рекомендуется получить уже векторную вакцину. Данная схема Mix & Match предназначена для стойкого формирования иммунного ответа, образования антител в организме», - сказала З. Борлыкбаев.

Также как отмечает доктор, каждый человек к ревакцинации должен отнестись с полной ответственностью.

«Цель ревакцинации и общей кампании вакцинации - создание коллективного иммунитета, формирование стойкого иммунитета. Так как знаете, сейчас коронавирус много мутирует. Только таким методом можно бороться с коронавирусной инфекцией. Каждый человек должен осознанно к этому отнестись. Когда придет на вакцинацию или ревакцинацию, пациент должен полностью рассказать о состоянии здоровья. Если у человека имеются хронические заболевания, то он должен полностью рассказать о состоянии здоровья для оценки и допуска к вакцинации», - объяснила заместитель директора ТОО КСМК «Жануя».

«Я тоже сама вакцинирована и члены моей семьи, в том числе мои родители тоже пришли к осознанному мнению получить ревакцинацию», - подчеркнула Замира Борлыкбаева.

Напомним, в стране ревакцинация начнется с 22 ноября.