Какой вакциной прививают казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Какой вакциной от коронавируса прививают казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Токио, сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Порядка 80% обладателей лицензий уже вакцинированы, вакцинация продолжается», - сказал Ерлан Кожагапанов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-министр подчеркнул, что вопрос пересечения границы нашими спортсменами практически решен.

«Базовая вакцина, которой прививаются казахстанские спортсмены - является «Спутник V», также спортсмены получают вакцинацию по месту прохождения сборов в тех странах, где они находятся, где-то это Pfizer, где то AstraZeneca, где-то Moderna», - пояснил Ерлан Кожагапанов.



