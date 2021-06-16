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    17:36, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Какой вакциной прививают казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Токио

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Какой вакциной от коронавируса прививают казахстанских спортсменов на Олимпиаду в Токио, сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Порядка 80% обладателей лицензий уже вакцинированы, вакцинация продолжается», - сказал Ерлан Кожагапанов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

    Вице-министр подчеркнул, что вопрос пересечения границы нашими спортсменами практически решен.

    «Базовая вакцина, которой прививаются казахстанские спортсмены - является «Спутник V», также спортсмены получают вакцинацию по месту прохождения сборов в тех странах, где они находятся, где-то это Pfizer, где то AstraZeneca, где-то Moderna», - пояснил Ерлан Кожагапанов.



    Теги:
    Здравоохранение Спорт Вакцинация
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