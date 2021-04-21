Какой вакциной привился посол США в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол США в Казахстане привился американской вакциной от Moderna. Об этом он рассказал казахстанским журналистам во время онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я настроен оптимистично и верю, что мы находимся на пороге преодоления пандемии. Вакцины внедряются по всему миру, в том числе в посольствах США - я сам получил свою первую прививку на прошлой неделе. И я призываю всех по возможности пройти вакцинацию», - рассказал Уильям Мозер.

Посол также уточнил, какой вакциной он привился.

«Я получил американскую вакцину от Moderna. Я еще хочу добавить, что ожидаю вторую дозу. По планам получу ее 11 мая», - отметил У. Мозер.

По словам посла, после вакцинации у него проявилась небольшая боль на месте введения укола.

«Мои дети тоже привились Moderna и они сказали, что у них были побочные эффекты после второй вакцинации. Но они были несильные. Была небольшая слабость», - отметил он

Как напомнил посол, президент США Джо Байден объявил, что с 19 апреля каждый гражданин (люди старше 16 лет) может вакцинироваться в США.

«Мы надеемся что через некоторое время, до конца лета США достигнут так называемого коллективного иммунитета», - отметил Уильям Мозер.



