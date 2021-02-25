Какой вакциной привьются члены Правительства и депутаты - ответ Ерлана Киясова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда будут вакцинироваться члены Правительства, а также депутаты, спросили главного государственного санитарного врача РК, вице-министра здравоохранения Ерлана Киясова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда к вакцинации приступят члены Правительства и депутаты?», - спросила в ходе онлайн-брифинга в СЦК журналист.

«Они подлежат вакцинации наравне с государственными служащими. Этот этап будет проводиться после проведения полноценной вакцинации медицинских работников, педагогов, военнослужащих. Также подразумевается проведение вакцинации госслужащих», - сказал Ерлан Киясов.

Он также пояснил, что члены Правительства и депутаты планируют привиться доступной на тот момент вакциной.

«Исходя из темпов проведения вакцинации, скорее всего, это будет вакцина «Спутник V». График ориентировочный. Мы предполагаем, что это будет конец марта - начало апреля», - заявил Е.Киясов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британский штамм коронавируса в Казахстане не выявлен.

В ходе онлайн-брифинга главный государственный санврач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер и прокомментировал отказы медработников от вакцинации.