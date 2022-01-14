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Какой вакциной от КВИ прививаться повторно: рекомендации врачей

14 Января 2022 22:54
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Какой вакциной от КВИ прививаться повторно: рекомендации врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время эпидситуация в столице остается нестабильной. Растет число заболевших коронавирусом. Чтобы защитить здоровье свое и окружающих от вируса, гражданам следует как можно скорее пройти вакцинацию, а тем, кто уже это сделал в прошлом году, - ревакцинацию. Заместитель директора ТОО «Казахстанская социально-медицинская компания «Жануя» Замира Борлыкбаева рассказала, в какие сроки необходимо привиться повторно, чтобы сформировать более стойкий иммунитет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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По словам врача, отличие ревакцинации от вакцинации небольшая. Это всего лишь повторная вакцинация от какой-либо инфекции, в данном случае от коронавирусной. К примеру, врач-педиатр напомнила о детской вакцине АКДС, которую детям делают в возрасте 2-4 месяцев, потом в полтора года – первую ревакцинацию, в шесть лет делают вторую ревакцинацию.

«Ревакцинация нужна для сохранения и содержания иммунного ответа против коронавирусной инфекции. Мы видим, что после получения первого, второго компонента вакцины иммунный ответ формируется, но, естественно, он уменьшается со временем», – объяснила врач.
Что касается выбора вакцины, то, по словам доктора, если человек получил инактивированную вакцину (CoronaVac, Hayat-Vax, QazVac), то через шесть месяцев рекомендуется привиться векторной вакциной («Спутник V» или можно Pfizer). Данный метод, как считает врач, формирует в организме более стойкий иммунитет.

«К примеру, если человек получал в качестве первого и второго компонента векторную вакцину «Спутник V», то через девять месяцев он должен получить другие виды вакцины, это могут быть инактивированные Sinopharm, Hayat, QazVac. Если, наоборот, человек получил сначала инактивированную вакцину, то через шесть месяцев рекомендуется получить уже векторную вакцину. Данная схема Mix&Match предназначена для стойкого формирования иммунного ответа, образования антител в организме», – сказала она.

По словам доктора, цель ревакцинации не только в создании коллективного иммунитета, но и в формировании стойкого иммунитета отдельного человека. Сейчас коронавирус много мутирует, и только таким методом можно бороться с ним.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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