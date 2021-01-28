Какой вакциной от КВИ будет прививаться руководство Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой вакциной от коронавируса будет прививаться руководящий состав Министерства здравоохранения РК, рассказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«И российская вакцина «Спутник V», и отечественная QazCovid-in производятся на территории Казахстана. Мы понимаем, что должны служить примером для общества, и что эти вакцины безопасны», - сказал Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Он также сообщил, какой вакциной намерен привиться сам.

«Господин Киясов (вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов) и госпожа Гиният (вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният) приняли добровольное решение принять вакцину «Спутник V». Я занимаюсь вопросами вакцинации. Мне доступна определенная информация, и заверяю, что казахстанская вакцина надежная. По завершению испытаний, когда она будет доступна на рынке, я буду принимать ее в числе первых», - добавил Марат Шоранов



