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    18:35, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Какой вакциной от КВИ будет прививаться руководство Минздрава РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой вакциной от коронавируса будет прививаться руководящий состав Министерства здравоохранения РК, рассказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «И российская вакцина «Спутник V», и отечественная QazCovid-in производятся на территории Казахстана. Мы понимаем, что должны служить примером для общества, и что эти вакцины безопасны», - сказал Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Он также сообщил, какой вакциной намерен привиться сам.

    «Господин Киясов (вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов) и госпожа Гиният (вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният) приняли добровольное решение принять вакцину «Спутник V». Я занимаюсь вопросами вакцинации. Мне доступна определенная информация, и заверяю, что казахстанская вакцина надежная. По завершению испытаний, когда она будет доступна на рынке, я буду принимать ее в числе первых», - добавил Марат Шоранов



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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