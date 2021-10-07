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    19:20, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какой вакциной можно привиться казахстанцам для совершения  хаджа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой вакциной можно привиться казахстанцам для совершения хаджа? Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом для посещения хаджа каждая страна выставляет свои требования. У нас сейчас есть в наличии вакцина Vero Cell, аккредитованная ВОЗ. То есть, если страна предъявляет требования по вакцинам, зарегистрированным Всемирной организацией здравоохранения, у нас такая вакцина есть, ею можно привиться и обеспечить выезд», - пояснил глава Минздрава.

    Алексей Цой напомнил, что при регистрации казахстанской вакцины QazVac Всемирной организации здравоохранения откроется доступ на другие рынки, соответственно, для посещения хаджа.

    «По нашим отечественным вакцинам проходим процедуру регистрации ВОЗ, как только вакцина будет зарегистрирована, получит общий доступ на другие рынки. Казахстан - практически шестая страна, которая в клинический оборот ввела вакцину, которую самостоятельно разработала. И многие страны, аккредитованные ВОЗ, у них налажены процедуры регистрации, специальные службы для этого есть. Ту вакцину, которую мы разработали, интегрируем в международное сообщество. Мы прорабатываем эти алгоритмы регистрации, формируем документы. Это большой этап – новое для Казахстана. Но и в то же время прорыв. Как только пройдет регистрация, вакцина будет доступна по всему миру», - добавил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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