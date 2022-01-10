Какой ущерб понесли объекты культуры, архивов, спорта и туризма, оценивают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК сообщили, что в настоящее время проводится анализ ущерба, понесенного во время беспорядков объектами культуры, архивов, спорта и туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация по состоянию объектов, включенных в списки историко-культурного наследия страны, причиненному ущербу – уточняется. По всей стране проводится анализ состояния памятников историко-культурного наследия», - говорится в сообщении.

В Алматы подверглись нападению террористов Центральный Государственный музей Республики Казахстан и Национальная библиотека РК. Повреждены стеклянные витрины и входная зона, разбиты двери, но фонды и архивы в сохранности. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подсчитывается нанесенный ущерб.

«В то же время МКС РК сообщает, что идет тщательный анализ ущерба, причиненного градостроительным объектам, которые включены в список историко-культурного наследия», - сообщили в Минкультуры.

