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    15:40, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Какой ущерб понесли объекты культуры, архивов, спорта и туризма, оценивают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК сообщили, что в настоящее время проводится анализ ущерба, понесенного во время беспорядков объектами культуры, архивов, спорта и туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Информация по состоянию объектов, включенных в списки историко-культурного наследия страны, причиненному ущербу – уточняется. По всей стране проводится анализ состояния памятников историко-культурного наследия», - говорится в сообщении.

    В Алматы подверглись нападению террористов Центральный Государственный музей Республики Казахстан и Национальная библиотека РК. Повреждены стеклянные витрины и входная зона, разбиты двери, но фонды и архивы в сохранности. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подсчитывается нанесенный ущерб.

    «В то же время МКС РК сообщает, что идет тщательный анализ ущерба, причиненного градостроительным объектам, которые включены в список историко-культурного наследия», - сообщили в Минкультуры.


    Теги:
    Культура Минкультуры Общество ЧП-2022
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