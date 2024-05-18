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    12:29, 18 Май 2024 | GMT +6

    Какой уровень воды в реке Жайык в Атырауской области

    река Жайык
    Фото: Оперштаб по ЧС Атырауской области

    Сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области представил оперативный штаб по ЧС. Об этом передает агентство Kazinform.

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 18 мая 2024 года в 12:00

    ⁃ с. Индербор - 1 см, уровень воды - 1026 см, критический уровень - 845 см;

    ⁃ с. Махамбет 0 см, уровень воды - 1008 см, критический уровень - 850 см;

    ⁃ г. Атырау 0 см, уровень воды - 566 см, критический уровень - 550 см;

    ⁃ село Жанаталап 0 см, уровень воды - 410 см, предельный уровень - 500 см;

    - с. Еркинкала 0 см, уровень воды - 368 см, критический уровень - 450 см.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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