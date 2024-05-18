Какой уровень воды в реке Жайык в Атырауской области

Сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области представил оперативный штаб по ЧС. Об этом передает агентство Kazinform.

Изменение уровня воды в реке Жайык на 18 мая 2024 года в 12:00

⁃ с. Индербор - 1 см, уровень воды - 1026 см, критический уровень - 845 см;

⁃ с. Махамбет 0 см, уровень воды - 1008 см, критический уровень - 850 см;

⁃ г. Атырау 0 см, уровень воды - 566 см, критический уровень - 550 см;

⁃ село Жанаталап 0 см, уровень воды - 410 см, предельный уровень - 500 см;

- с. Еркинкала 0 см, уровень воды - 368 см, критический уровень - 450 см.