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    12:22, 05 Март 2021 | GMT +6

    Какой уровень газификации ожидается в Казахстане в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев доложил о работе по газификации страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году выделено 38,4 млрд тенге для реализации 51 проектов газификации. В результате завершения 19 проектов на сумму 13,8 млрд тенге уровень газификации страны составил 53,07% или 9,84 млн человек имеют доступ к газу. В соответствии с поручениями Главы государства проведен анализ и выявлены 1 227 объектов, не переданных на баланс эксплуатирующим организациям, со стоимостью более 302 млрд тенге. На сегодня переданы 318 объектов на общую сумму 74,5 млрд тенге», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии ведомства.

    Он напомнил, что в марте 2020 года принят Закон Республики Казахстан о ратификации Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о газоснабжении комплекса «Байконур».

    «Данное Соглашение дало возможность населению г. Байконур уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. Доля газификации населения к концу 2021 года прогнозируется на уровне 53,7% или 119 тысяч человек получат доступ к газу», - заключил министр.


    Теги:
    Нефть/газ Энергетика Экономика
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