Какой уголь самый популярный в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны рассказали, какой уголь является наиболее популярным среди жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас потребительским является Шубаркульский уголь, большой спрос у людей именно на него - мы знаем об этом по анализу продаваемости. С июня текущего года его доставили почти в 3 раза больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас достигнута договоренность, что ежедневно в Астану поступает около 20 вагонов угля», - сообщил на пресс-конференции в акимате начальник отдела городского управления топливно-энергетических ресурсов и коммунального хозяйства Максат Есмагулов.

Спикер объяснил, почему именно Шубаркульский уголь завозят в Астану поставщики.

«Продавцы будут привозить то, что покупают. Это же рынок. Они не будут привозить то, что не покупают», - сказал он.

По его словам, акиматом ведется работа по увеличению объемов поставок угля и других видов.

«По Майкубе и Каражыре. В связи с тем, что мы эту работу с МИР РК также активно провели, по Майкубе сейчас в 2 раза увеличили объемы поставок, работа с ними продолжается, так как очень большой спрос. Такую же работу проводим и по Каражыре, просто сам карьер не успевает нам отгрузить. А так - самый популярный уголь у нас это Шубаркульский, который еще делится на несколько видов. Есть 3 основные точки реализации по городу. В нем меньше зольности, хорошо горит, высокий сорт подходит для специальных печек, который сейчас все ставят», - рассказал он.

Также, М. Есмагулов заверил, что в Астане цены на уголь не самые высокие в стране.

«Мы сделали анализ в разрезе по регионам - самый дорогой уголь точно не у нас в Астане. На территории Северного Казахстана цена доходит до 17-20 тысяч тенге (за тонну - прим. ред)», - добавил он.

«К сожалению, на сегодняшний день поставка угля от разрезов до потребителей не регулируется на законодательном уровне. Это не закреплено ни за местными исполнительными органами, ни за центральными», - добавил он.

Ранее, в акимате рассказали о степени готовности Астаны к отопительному сезону.

Б.Байсадыков озвучил на пресс-конференции нынешние цены на уголь.

А начальник отдела управления топливно-энергетических ресурсов и коммунального хозяйства Максат Есмагулов поведал о методах борьбы акимата с перекупщиками.