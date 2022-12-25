Какой тип гриппа циркулирует в Актобе

25 Декабря 2022, 07:26

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области регистрируется сезонный рост ОРВИ и гриппа. О ситуации с ОРВИ и о том, какой тип вируса гриппа циркулирует в регионе, рассказали на брифинге представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя ДСЭК Райхан Койшановой, в регионе зарегистрировано более восьми тысяч случаев ОРВИ. Врачи фиксирует рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С октября по апрель в республике ежегодно происходит сезонный рост заболеваний ОРВИ и гриппа. С 40 по 51 неделю в регионе выявлено 8060 случаев ОРВИ.

Выявлено 244 случаев гриппа, в основном грипп регистрируется среди жителей Актобе. Грипп выявлен у 120 беременных, 80 детей в возрасте до 14 лет. В аналогичный период прошлого года всего было 16 случаев гриппа», - сказала Р. Койшанова.

Свиного гриппа в Актюбинской области, по словам Койшановой, не выявлено.

«Свиной грипп не зарегистрирован в области. Грипп в основном типа В и А. В частности выявлено 230 случаев гриппа типа В и 10 случаев типа А», - говорит Койшанова.

Эпидситуация по КВИ в регионе стабильная, область находится в зеленой зоне.

«С начала 2022 года в регионе выявлено более 10 тысяч случаев КВИ. В декабре было выявлено 38 случаев, в том числе 23 случая среди жителей Актобе, 18 случаев среди жителей Хобдинского района. В регионе проводится вакцинация от коронавируса.

В целях профилактики рекомендуем вакцинироваться, не заниматься самолечением, а в общественных местах нужно носить маски», - добавила руководитель департамента.