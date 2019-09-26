Какой тест предстоит сдать кандидатам в Президентский молодежный кадровый резерв

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале «Открытый диалог» проходит интернет-конференция председателя Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилгановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства отвечает на вопросы граждан касательно отбора, поступления и прохождения государственной службы, а также отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

В одном из вопросов Анар Жаилганову попросили более детально раскрыть этап «Тестирования способностей» для зачисления в Президентский кадровый резерв.

«Тестирование направлено на определение способностей кандидатов работать со сложной текстовой и числовой информацией, и состоит из двух блоков – вербальный и числовой. Данный тест не является аналогом IQ теста», - говорится в ответе на вопрос.

Сейчас свои заявки в Президентский молодежный кадровый резерв подали уже более 4,5 тысяч казахстанцев.

В предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева поставлена задача по формированию Президентского молодежного кадрового резерва. В него будут отобраны 300 человек.