Какой статус имеют межгосударственные стандарты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты. Об этом сообщил заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайнар Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты. Это предусмотрено законом «О стандартизации», - сообщил Кайнар Тайжанов на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По его словам, эти стандарты разрабатываются странами СНГ. Наибольшую активность в этом вопросе демонстрируют Российская Федерация, Беларусь и Казахстан.

«Решение по всем этим стандартам принимается на основе консенсуса и имеют одинаковую правовую силу на территории страны», - добавил спикер.