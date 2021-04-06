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    12:43, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Какой статус имеют межгосударственные стандарты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты. Об этом сообщил заместитель генерального директора ТОО «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайнар Тайжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Межгосударственные стандарты имеют такой же статус, как государственные стандарты. Это предусмотрено законом «О стандартизации», - сообщил Кайнар Тайжанов на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

    По его словам, эти стандарты разрабатываются странами СНГ. Наибольшую активность в этом вопросе демонстрируют Российская Федерация, Беларусь и Казахстан.

    «Решение по всем этим стандартам принимается на основе консенсуса и имеют одинаковую правовую силу на территории страны», - добавил спикер.


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