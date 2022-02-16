Какой совокупный доход самозанятых в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К началу текущего года численность самостоятельно занятого населения в РК составила почти 2,1 млн человек — на 1,3% больше по сравнению с итогами последнего квартала 2020-го. Последние 5 лет показатель варьируется в пределах 2,1 млн человек, а 10 лет назад он достигал 2,7 млн человек. Доля самозанятых в общем количестве занятого населения составила 23,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Численность самозанятых традиционно преобладает в сельской местности: 57% от РК на конец 2021 года; при этом разрыв между самозанятыми в городской и сельской местности постепенно сокращается. Так, доля самозанятых на селе 10 лет назад достигала 68,8%, 5 лет назад — 65,2%, а в 2020 году составила уже 58,5%. Численность самозанятых в городах за 2021 год выросла на 4,9%, до 901,5 тыс. человек, а в сельской местности, наоборот, сократилась — на 1,3%, до 1,2 млн человек.

В гендерном разрезе разница между численностью самозанятых женщин и мужчин была не очень велика. Так, доля мужчин составила 54,7%, или 1,2 млн самозанятых, доля женщин — 45,3%, или 948,5 тыс. человек.

Среди регионов РК наибольшее количество самозанятых наблюдалось в Туркестанской области — 359,9 тыс. человек. Следом идут Алматинская (278,8 тыс. человек) и Восточно-Казахстанская (191,4 тыс. человек) области.

Больше половины самозанятых относились к сфере услуг (1,2 млн человек), ещё почти треть была занята в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (630,3 тыс. человек), а 221,3 тыс. человек были заняты в сферах промышленности и строительства.

Из 2,1 млн самозанятых самый распространённый уровень совокупного дохода от 2 ВПМ* до 80 тыс. тг получали 862,1 тыс. человек, или 41,2% от всех самозанятых.

Вторая по величине группа — самозанятые с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. тг, столько получали 328,1 тыс. самозанятых. Доход от 1 ВПМ до 2 ВПМ получали 301,2 тыс. человек.

Отметим, величина прожиточного минимума в 2021 год у составляла 34,3 тыс. тг, в 2022-м — 36 тыс. тг.