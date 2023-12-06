Какой штраф предусмотрен за незаконно срубленную елку в Казахстане?

С 1 декабря павлодарские лесники перешли на усиленный режим работы. Они оберегают хвойные деревья от желающих срубить елочку к Новому году, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2023 году за незаконно срубленную перед Новым годом сосну или ель предусмотрен штраф — от 50 до 150 МРП (от 172 до 517 тысяч тенге).

Также придется оплатить ущерб, причиненный природе — еще 15 МРМ или почти 52 тысячи тенге за одну елочку.

Размер штрафа зависит от нескольких факторов. Согласно статье 381 Административного кодекса, если дерево незаконно срубили на территории, не входящей в лесной фонд, для физических лиц штраф составит 50 МРП. Если это произошло на территории лесного фонда, штраф выше — 100 МРП, на особо охраняемых природных территориях или повторно в течение года — 150 МРП.

В Павлодарской области к особо охраняемым территориям относят резерват «Ертiсорманы», Баянаульский национальный парк и пойму Иртыша. Другими словами, даже одна незаконно срубленная елочка обойдется вам минимум в 224 тысячи тенге — это штраф и ущерб. При этом у нарушителей могут конфисковать машину, прицеп и пилы, если их использовали для браконьерства.

В случае причинения ущерба свыше 100 МРП нарушителю грозит уже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком на 3 года.

— Организовано около 50 мобильных групп из числа работников лесоохранных учреждений — трех лесхозов в ведении акимата, двух особо охраняемых природных территорий «Ертiс орманы», Баянаульского национального парка, и из числа специалистов инспекции, — сообщил Шамиль Елюбаев, руководитель отдела леса и ОПТ областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Мобильные группы проводят рейды, патрулируют территорию лесхозов, нацпарка и резервата. Однако быть сразу везде невозможно. Став свидетелями незаконных рубок, к примеру, прогуливаясь по лесу, павлодарцы могут обратиться по телефонам — 603901, 661299, либо по WhatsApp — 87023842131. В Баянаульском нацпарке действует номер 87184092178, в резервате «Ертiс орманы» — 787732. Оба номера доступны круглосуточно. Или можно обратиться в полицию по номеру 102.

По словам Шамиля Елюбаева, в последние годы в Павлодарской области сухие старые сосны незаконно спиливают гораздо чаще, чем молодые елочки к новому году. Так сельчане пытаются сэкономить на дровах. В прошлом году ни одного случая незаконной рубки молодняка хвойных деревьев в области не зарегистрировано.

В 2021 годузарегистрирован всего один факт незаконной вырубки молодняка хвойных деревьев, на территории Урлютюбского лесхоза в Железинском районе. Связано это, вероятно, с тем, что в конце декабря купить живую елку павлодарцы могут без проблем. Зеленых красавиц привозят в основном из России. Искусственных елок в продаже тоже хватает.