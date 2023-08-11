Какой штраф предусмотрен за невыполнение требований об учете домашних животных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября будут штрафовать владельцев кошек и собак, не поставивших их на учет. Об этом сообщил главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Талгат Ердешев, передает корреспондент Total.kz.

«Если у человека 10 кошек или 5-6 собак, все они должны быть поставлены на учет. Уклоняющиеся от этой обязанности будут привлечены к ответственности. Это потому, что люди должны ответственно относиться к своим питомцам. Статьями 407-1, 407-2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены штрафы физическим лицам в размере 10 месячных расчетных показателей, юридическим лицам - в размере 20 МРП. В случае выявления фактов непостановки на учет, в течение 1 года размер штрафа увеличится в 2 раза», - сказал главный эксперт комитета в ходе брифинга в столице.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.