Какой штраф предусмотрен за нарушение самоизоляции в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова призвала жителей соблюдать противоэпидемические меры предосторожности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, не все на должном уровне соблюдают меры безопасности. Несмотря на предупреждения и принятие мер наказания, в некоторых столичных заведениях продолжают игнорировать санитарные нормы и требования карантина, некоторые объекты предпринимательства продолжают функционировать за закрытыми дверями», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, с 20 мая текущего года мониторинговыми группами было охвачено проверкой 7215 объектов, выявлены факты нарушения режима карантина на 251 объекте, из них большая часть объектов общественного питания.

«С момента внедрения проекта Ashyq, на участвующих объектах выявлено 8518 посетителей, нарушающих домашний карантин. В том числе 5065 посетитель с «красным» статусом (заболевшие коронавирусом), у 3453 человек «желтый» статус (близкие контактные). Из которых, с 11 июня по 3 августа 2021 года выявлено 4847 посетителей нарушающих домашний карантин (инфицированные, имеющие «красный» статус – 3347 посетителей, близко контактные, имеющие «желтый» статус – 1500 посетителей)», - отметила спикер.

Специалистами территориальных Управлений санитарно-эпидемиологического контроля составлено 32 протокола по части 1 статьи 425 КоАП РК в отношении посетителей с «красным» статусом, нарушивших домашний карантин, и выдано 99 постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий лицам, имеющим «желтый» статус.

«То есть факт того, что если больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, нарушает режим самоизоляции и умышленно создает угрозу заражения для окружающих, то ему согласно закону будет грозить наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 87 510 тенге», - заключила С. Бейсенова.



