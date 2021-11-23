Какой штраф грозит соцобъектам и предпринимателям за необеспечения доступа лицам с инвалидностью в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане активизирована работа по мониторингу объектов на предмет качества проведенной адаптации для лиц с особыми потребностями. Об этом заявила на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинговыми группами в регионах проведена оценка качества адаптации на 4 тыс. объектах, дано 3 569 рекомендаций, направлено 1 447 писем по устранению выявленных нарушений, выдано 29 предписаний», – сообщила Анархан Дюсенова.

Она также отметила, что порядок определения административной ответственности за допущенные нарушения урегулирован Кодексом об административных правонарушениях (статья 83).

Спикер добавила, что нарушение законодательства РК о соцзащите ЛСИ (лиц с инвалидностью), совершенное в виде необеспечения доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, а также необеспечения условий для доступа ЛСИ к культурно-зрелищным мероприятиям влечет штраф на должностных лиц в размере 50-ти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 120, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 месячных расчетных показателей.

«Сумма штрафов в зависимости от статуса субъектов контроля варьируется от 145,8 тыс. до 1 млн 166,8 тыс. тенге. При повторном выявлении нарушений после наложения административного взыскания в течении 1-го года влечет штраф на должностных лиц в размере 80-ти МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 150-ти МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 250-ти МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 600 МРП», – подчеркнула она.