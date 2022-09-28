Какой штраф грозит казахстанцам за нарушение правил пребывания иностранцев в стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления миграционной службы департамента полиции Астаны Арман Баймуханбет озвучил правила приема иностранных лиц местными жителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с пунктом 9 правил въезда и пребывания мигрантов в Республике Казахстан, физические и юридические лица, принимающие иностранцев, обязаны уведомлять органы внутренних дел о приезжающих к ним мигрантах», - сказал Арман Баймуханбет на брифинге в акимате.

По его словам, уведомление в обязательном порядке подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина.

«Напоминаем, что в случае просрочки и неуведомления органов внутренних дел о прибытии мигранта, принимающее физическое и юридическое лицо в Казахстане будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса РК об административных правонарушениях. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, при повторном - до 100 МРП. Это 306 тыс. тенге. Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 МРП или 91890 тенге», – добавил спикер.