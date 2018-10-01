Какой штраф грозит АЗС в случае отсутствия контрольных приборов учёта

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов Шымкента призывает все автозаправочные станции города установить контрольные приборы учёта заблаговременно, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» с 1 января 2019 года все автозаправочные станции мегаполиса должны осуществлять реализацию нефтепродуктов через контрольные приборы учета, подключенные к информационной системе оператора данных, с дальнейшей передачей информации в режиме реального времени в КГД МФ РК. Рекомендуем всем розничным реализаторам нефтепродуктов на АЗС заблаговременно провести работы по оснащению объектов приборами учета с одновременным подключением к СУНП, не подвергая себя штрафным санкциям», - пояснили в ведомстве.

К применению допускаются приборы, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законом.

Фискалы добавили, что в случае не установки контрольных приборов учёта в отношении розничных реализаторов нефтепродуктов будут приняты административные меры в виде штрафных санкций от 100 до 300 МРП с конфискацией нефтепродуктов.