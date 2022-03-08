Какой самый лучший подарок для женщины – соцопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прекрасная половина общества отмечает праздник весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости. Сегодня они заслуживают всех сюрпризов, презентов и наилучших пожеланий. Успешные, мудрые, умные, красивые, чуткие и нежные. Но какой же самый лучший подарок для них? И чем казахстанские женщины отличаются от других? Об этом корреспонденты МИА «Казинформ» спросили у жителей и гостей столицы.

Нурсултан:

- Это внимание и любовь, независимо от цены подарка. Мне кажется, этого достаточно. В основном дарю сертификаты любимой жене. Маме обычно дарю букет роз. Наши женщины много чем отличаются от других. Я учился за границей, поэтому хорошо знаю, в чем отличие. Наши девушки более женственные, не побоятся попросить помощи, ожидают от мужчины мужских поступков. За границей от тебя такого не ожидают. Женщины там более независимые.... Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир. Это выражение характеризует наших женщин, потому что они знают свои женские обязанности, в то же время остаются женственными. Мне этим и нравятся казахстанские девушки.

Багдат:

- Сейчас такое время. Мне кажется, самое главный подарок для женщины – это любовь: к семье, к Родине, к своему родному человеку, с которым делишь и радость и горести.

Пусть радуют колосом поле, поле - пшеницей, небо – лазурью, любимый как можно чаще говорит приятные слова…

Медет:

- Самый лучший подарок для женщины – это внимание, цветы, подарки и неожиданные сюрпризы. Стараюсь радовать свою любимую по праздникам. Я учился за границей, разница между казахстанскими женщинами и из других стран – в менталитете. Раньше наши женщины очень отличались. А сейчас перенимают многое от иностранцев, многие становятся самостоятельными.

Гульнар:

- Мне уже под 60 лет. Для меня самый главный подарок – чтобы дети были счастливы. Если они будут показывать свои достижения, это и будет считаться самым лучшим подарком. Конечно же, это женский праздник, поэтому вдвойне приятно, когда получаем цветы. Это тоже очень приятно. Наступает весна, девушки становятся еще красивее. Что может быть лучше, когда ребенок дарит тебе цветы? Главное – чтобы дети были счастливы. Дети часто радуют меня, они оправдали мое доверие. Наши женщины отличаются своим воспитанием, соблюдением всех традиций, тем, что с уважением относятся к старшим.

Ернар:

- Думаю, самый лучший подарок для женщины – это спокойствие и благополучие в семье. Если рядом будут находиться дети, любящий супруг, что еще нужно для счастья? 8 марта символично дарю жене цветы, парфюм, а дочке – игрушки. Наши женщины отличаются своим воспитанием, своим характером.

Жасулан:

- Самый лучший подарок для женщины – это то, что она хочет. Все зависит от настроения моей жены. Часто балую свою жену: дарил iPhone, робот-пылесос. В этом году пока не выбрал подарок. Раньше можно было бы ответить на вопрос: чем наши женщины отличаются от других женщин. Сейчас все раскрыто. Если посмотреть, от девушки зависит судьба трех мужчин: ее мужа, брата и отца.

Роза:

- Самый лучший подарок для женщины… Самое главное для женщины – спокойствие и счастье в доме, счастье детей. Мои дети радуют заботой, любовью. Не могу сказать, что часто дарят подарки, но чувствую внимание. Счастье ведь не в подарках.

Махаббат и Наргиз:

- Главное – когда твои близкие здоровы. Наши женщины отличаются целеустремленностью, умом и тем, что могут совмещать как домашние дела, так и карьеру. Мы любим радовать своих близких, особенно маму подарками.

Бахтияр:

- Стараюсь радовать жену и маму подарками. Наши казахстанские женщины отличаются красотой, умом, преданностью к семейному очагу. Поэтому желаю всем женщинам благ, семейного счастья.

Нурсултан:

- Думаю, самым лучшим подарком для женщины считается, когда ты даришь ей счастье, проявляешь заботу, оказываешь знаки внимания. Конечно же, нужно радовать сюрпризами. Думаю, наши женщины отличаются тем, что соблюдают казахские традиции. Это самое ценное.

Нурлан и Нуржан:

- Мне кажется, казахстанские женщины во многом отличаются от других женщин: своей терпимостью, почитанием традиций и обычаев, с уважением относятся к старшему поколению.

Самый лучший подарок для женщины – внимание: помогаешь по дому, за детьми присматриваешь. Цветы дарим. Наши девушки по-своему красивы. Все мы люди одинаковые на планете.