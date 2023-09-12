Какой самый дорогой подарок передали в доход государства госслужащие Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году и за 6 месяцев 2023 года государственные служащие передали в уполномоченный орган по государственному имуществу 438 подарков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году и в первом полугодии 2023 года чиновники передали территориальным подразделениям Комитета подарки в количестве 438 штук. Из 438 подарков 188 были проданы на аукционе. Самым ценным подарком, проданным на аукционе, стал телефон марки «Iphone 13» за 327 079 тенге», - сообщили в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Согласно законодательству по вопросам противодействия коррупции, в Казахстане предусмотрены нормы, устанавливающие полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

При этом согласно статьи 50 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» дисциплинарными проступками, дискредитирующими государственную службу, в Законе признаются следующие деяния государственных служащих:

- принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Деньги, поступившие на счет государственного служащего без ведома указанного лица, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств;

- принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций от государственных служащих и иных лиц, зависимых от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе.

Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда государственному служащему стало известно о поступившем подарке, а оказанные государственному служащему при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда государственному служащему стало известно об оказании услуги.

Ранее в Антикоре прокомментировали распространившуюся в СМИ новость о том, что Казахстан входит в число самых коррумпированных стран.