Какой роутер выбрать в 2021 году
Mercusys MR70G, AX1800 Двухдиапазонный гигабитный роутер с WiFi 6, MU-MIMO и Beamforming, призван изменить эту тенденцию. Он обладает всем необходимым функционалом и ценой от 25 990 тг. Благодаря стандарту AX1800, роутер способен работать с канальными скоростями до 600 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с в 5 ГГц.
В 2021 от доступного роутера не ждут поддержки функционала, характерного лишь для премиальных устройств, именно поэтому MR70X имеет шансы стать народным роутером.
Благодаря технологии MU-MIMO, MR70X одновременно взаимодействует сразу с несколькими устройствами, что сокращает время ожидания и увеличивает общую производительность сети. Технология Smart Connect позволяет вещать одно имя беспроводной сети в обоих диапазонах, что позволяет мобильным устройствам автоматически подключаться к наиболее мощному и быстрому из них. Четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления обеспечат покрытие Wi-Fi во всем доме, а технология Beamforming сконцентрирует Wi-Fi сигнал в нужном направлении, увеличивая дистанцию подключения и проницаемость радиосигнала сквозь препятствия. Что касается безопасности – MR70X обладает функциями файрволла и родительского контроля. Переходите на WiFi 6 без переплат!