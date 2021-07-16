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    10:00, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Какой роутер выбрать в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас в Казахстане маршрутизаторы почему-то не воспринимаются как важные гаджеты - многие продолжают пользоваться устаревшими роутерами, предпочитая обновлять ПК или приобретать новые смартфоны, не всегда понимая, что замедление доступа к сети Интернет кроется в устаревшем роутере.

    Mercusys MR70G, AX1800 Двухдиапазонный гигабитный роутер с WiFi 6, MU-MIMO и Beamforming, призван изменить эту тенденцию. Он обладает всем необходимым функционалом и ценой от 25 990 тг. Благодаря стандарту AX1800, роутер способен работать с канальными скоростями до 600 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с в 5 ГГц.

    В 2021 от доступного роутера не ждут поддержки функционала, характерного лишь для премиальных устройств, именно поэтому MR70X имеет шансы стать народным роутером.

    Благодаря технологии MU-MIMO, MR70X одновременно взаимодействует сразу с несколькими устройствами, что сокращает время ожидания и увеличивает общую производительность сети. Технология Smart Connect позволяет вещать одно имя беспроводной сети в обоих диапазонах, что позволяет мобильным устройствам автоматически подключаться к наиболее мощному и быстрому из них. Четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления обеспечат покрытие Wi-Fi во всем доме, а технология Beamforming сконцентрирует Wi-Fi сигнал в нужном направлении, увеличивая дистанцию подключения и проницаемость радиосигнала сквозь препятствия. Что касается безопасности – MR70X обладает функциями файрволла и родительского контроля. Переходите на WiFi 6 без переплат!




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