Какой рост ВВП ожидается в Казахстане – прогноз рейтинговых агентств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил прогнозы международных рейтинговых агентств касательно роста ВВП Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале текущего года международные рейтинговые агентства Moody’s, Fitch Ratings и Standard and Poor’s подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на допандемическом инвестиционном уровне», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

При этом он подчеркнул, что главными факторами подтверждения кредитных рейтингов страны в условиях пандемии являются высокий уровень устойчивости роста реального сектора экономики, потенциал восстановительного роста экономики и доходов населения, гибкость и эффективность в формировании антикризисных мер, а также значительные фискальные резервы.

«На этом фоне международные рейтинговые агентства прогнозируют рост ВВП Казахстана в 2021 году на уровне 3,2-3,8%», - заключил министр.