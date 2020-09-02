+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 29 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какой размер субсидий арендной платы жилья намерены внедрить в Казахстане

2 Сентября 2020 11:45
Поделиться:
Какой размер субсидий арендной платы жилья намерены внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В программе «Нурлы жер» будет предусмотрен механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Казахстане будут субсидировать затраты сельского работодателя на строительство жилья
200 семей получили ключи от новых квартир в Атырау Новое общежитие для медработников построили в Бурлинском районе ЗКО Субсидировать затраты на аренду жилья очередникам поручил Касым-Жомарт Токаев

«Для ускоренного решения жилищных вопросов очередников предлагается предусмотреть в программе «Нурлы жер» механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В ведомстве уточнили, что размер субсидий составит 80% от арендной платы. Для этого предлагается перенаправить средства, предусмотренные в рамках «Нурлы жер», на строительство арендного жилья (порядка 90 млрд. тенге).

«Поддержкой будут охвачены около 100 тысяч граждан. Реализацию механизма будет осуществлять «Отбасы банк», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Министр также добавил, что для дальнейшего стимулирования развития индивидуальной застройки в рамках программы «Нурлы жер» будут подведены коммуникации к 40 тысячам земельных участков, выделяемых гражданам под индивидуальную застройку.

«Будут выстроена четкая система своевременного формирования необходимой документации», - заверил Б.Атамкулов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жилье   #Нурлы жер  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив