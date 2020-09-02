Какой размер субсидий арендной платы жилья намерены внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В программе «Нурлы жер» будет предусмотрен механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для ускоренного решения жилищных вопросов очередников предлагается предусмотреть в программе «Нурлы жер» механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В ведомстве уточнили, что размер субсидий составит 80% от арендной платы. Для этого предлагается перенаправить средства, предусмотренные в рамках «Нурлы жер», на строительство арендного жилья (порядка 90 млрд. тенге).

«Поддержкой будут охвачены около 100 тысяч граждан. Реализацию механизма будет осуществлять «Отбасы банк», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Министр также добавил, что для дальнейшего стимулирования развития индивидуальной застройки в рамках программы «Нурлы жер» будут подведены коммуникации к 40 тысячам земельных участков, выделяемых гражданам под индивидуальную застройку.

«Будут выстроена четкая система своевременного формирования необходимой документации», - заверил Б.Атамкулов.