Какой процент от проката национальных фильмов возвращается государству
«В рамках закона впервые внедрена новая модель государственного финансирования национальных фильмов с целью привлечения инвесторов и частного капитала. Если до сих пор все фильмы на 100% финансировались со стороны государства или частной собственности, то после принятия закона коммерческие проекты могут частично финансироваться государством, частично – за счет частных средств. Через три года нагрузка на государственный бюджет по производству фильмов снизится на 30%», - написал Нургиса Дауешов в своем ответе на запрос редакции.
По его словам, государственный Центр поддержки национального кино работает над постепенным снижением доли финансирования из бюджета.
«Если в прошлом году в соответствии с Законом «О кинематографии» финансирование составляло 80%, то в этом году - 70%, в дальнейшем процент участия государства будет снижаться», - отметил вице-министр.
Он также сообщил, что внедрен новый механизм возмещения бюджетных расходов на киносъемку.
«По Закону РК «О кинематографии» физические и юридические лица, получившие государственную поддержку для производства фильмов, перечисляют 20% доходов от проката и показа национальных фильмов в государственный Центр поддержки национального кино. То есть, по правилам, 20% всех продаж получает Центр, остальные 80% остается производителю», - говорится в ответе.