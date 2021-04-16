Какой процент от проката национальных фильмов возвращается государству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через три года нагрузка на государственный бюджет по производству фильмов снизится на 30%. Об этом заявил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках закона впервые внедрена новая модель государственного финансирования национальных фильмов с целью привлечения инвесторов и частного капитала. Если до сих пор все фильмы на 100% финансировались со стороны государства или частной собственности, то после принятия закона коммерческие проекты могут частично финансироваться государством, частично – за счет частных средств. Через три года нагрузка на государственный бюджет по производству фильмов снизится на 30%», - написал Нургиса Дауешов в своем ответе на запрос редакции.

По его словам, государственный Центр поддержки национального кино работает над постепенным снижением доли финансирования из бюджета.

«Если в прошлом году в соответствии с Законом «О кинематографии» финансирование составляло 80%, то в этом году - 70%, в дальнейшем процент участия государства будет снижаться», - отметил вице-министр.

Он также сообщил, что внедрен новый механизм возмещения бюджетных расходов на киносъемку.

«По Закону РК «О кинематографии» физические и юридические лица, получившие государственную поддержку для производства фильмов, перечисляют 20% доходов от проката и показа национальных фильмов в государственный Центр поддержки национального кино. То есть, по правилам, 20% всех продаж получает Центр, остальные 80% остается производителю», - говорится в ответе.