Какой процент очередников был обеспечен жильем с 2017 года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» стала огромным толчком в развитии индустрии жилищного строительства. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На строительство и приобретение арендного и кредитного жилья в рамках программы «Нұрлы жер» в 2017-2019 годах было выделено 414 млрд. тенге. В своей предвыборной программе Президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев предусмотрел меры по решению жилищных вопросов и в недавнем Послании дал четкие поручения по обеспечению жильем нуждающихся граждан», - сказал Нуртай Сабильянов, выступая на Правительственном часе в Мажилисе.

Тем не менее, как отметил депутат, по данным уполномоченного органа, на сегодня в очереди на получение жилья состоят 512 тысяч граждан, из них около 30 тысяч уже более 10 лет.

«Более 200 тысяч граждан, или 40% относятся к социально-уязвимым слоям населения.

За период с 2017 по 1 июля 2019 года (т.е. за 2,5 года) жилье получили 30 тысяч граждан, это всего лишь 6,3 % от общего количества очередников», - пояснил Нуртай Сабильянов.

Депутат сообщил, что за этот период из числа очередников обеспечены жильем по городу Алматы 8 тысяч человек (37%), по Туркестанской области – 4 тысячи (13,5%), по Кызылординской области – 3300 граждан (12%), а в Атырауской области всего 720 человек получили жилье, в ВКО – 855 человек.

«Это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер», - добавил Нуртай Сабильянов.