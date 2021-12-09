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Какой процент населения Казахстана охвачен вакцинацией против КВИ

9 Декабря 2021 08:41
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Какой процент населения Казахстана охвачен вакцинацией против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вацинировались от коронавирусной инфекции в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,5%. Вторым компонентом привито более 8,2 млн человек с охватом 72,5% подлежащего взрослого населения», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,2%, вторым компонентом – 43,3%.

Ранее глава Минздрава сообщил, что вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 5 592 человека.


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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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