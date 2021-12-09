Какой процент населения Казахстана охвачен вакцинацией против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек вацинировались от коронавирусной инфекции в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,5%. Вторым компонентом привито более 8,2 млн человек с охватом 72,5% подлежащего взрослого населения», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,2%, вторым компонентом – 43,3%.

Ранее глава Минздрава сообщил, что вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 5 592 человека.